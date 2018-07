मुन्ना बजरंगी की हत्या में सुनील राठी गैंग का हाथ? कल ही शाम को लाया गया था बागपत जेल

उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है. सवाल कानून-व्यवस्था को लेकर खड़े हो गये हैं. मुन्ना बजरंगी के ऊपर बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या सहित कई मामले में चल रहे थे. कानून के मुताबिक उसको सजा मिलने से पहले ही जेल में उसकी हत्या कर दी गई है. इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा, " जेल में हत्या कैसे हो गई. इसकी जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नही जाएगा. पूरे मामले की रिपोर्ट मंगाई गई है." सीएम योगी ने न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं और साथ ही बागपत जेल केजेलर उदय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर शिवाजी यादव, हेड वार्डेन, अरजिंदर सिंह, वार्डेन, माधव कुमार को निलंबित किया गया है. को भी निलंबित कर दिया गया है. मुन्ना बजरंगी को आज बीएसपी विधायक से रंगदारी के मांगने के मामले में आज पेशी होनी थी. मिली रही जानकारी के मुताबिक​ उसकी हत्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और डॉन सुनील राठी के गैंग का नाम सामने आ रहा है. सुनील राठी अभी किसी और जेल में बंद है.

He was brought to District Jail Baghpat from Jhansi,last night. At 6;30am today,a convict lodged in the jail shot him dead&hid the pistol in a gutter. Few days ago,we had made UP CM aware of threat to gangster Munna Bajrangi's life:V Srivastava,advocate of gangster Munna Bajrangi pic.twitter.com/dDLv0298k6