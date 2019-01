मीडिया पर भड़कीं BSP प्रमुख मायावती, भतीजे आकाश को पार्टी में सौंपेंगी यह जिम्मेदारी...

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की मुखिया मायावती (Mayawati) ने कहा कि BSP की लोकप्रियता में बढ़ोतरी और समाजवादी पार्टी (SP) से उसका गठबंधन हो जाने से वे पार्टियां और नेता परेशान हो गए हैं, जो दलित-विरोधी तथा जातिवादी हैं. उन्होंने कहा कि हमसे सही तरीके से लड़ने के स्थान पर वे हमारे खिलाफ अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं, और कुछ दलित-विरोधी TV चैनलों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साज़िश रच रहे हैं.' मायावती ने कहा, 'हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता है. मेरे जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में 'केक खाने' को 'केक लूटकर ले जाना' कहा गया.' मायावती ने कहा, 'मैं आकाश आनंद (Akash Anand) (मायावती के भतीजे) को BSP के आंदोलन से जोड़ूंगी, और उसे सीखने का मौका दूंगी. उन्होंने कहा कि अभी तक आकाश पार्टी में गैर-राजनीतिक ढंग से कार्य करते थे, लेकिन अब मैं उन्हें पार्टी के मूवमेंट में शामिल करुंगी.



उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की जातिवादी और दलित-विरोधी मीडिया ने मेरी चप्पलों और सैंडिलों के बारे में भ्रामक खबरें फैलाई थी, अब वैसा ही मेरे भाई के बेटे के साथ किया गया और उसके जूते और चप्पलों की कीमतों को भी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीएसपी ऐसी सस्ती राजनीति पर चुप बैठने वाली नहीं है, हम इन चीजों का मुंहतोड़ जवाब देंगे. मायावती ने कहा कहा कि हम दब्बू किस्म के लोग नहीं हैं जो सुनकर बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे. उसका मुहतोड़ जवाब देना भी हमें आता है. मायावती ने आरोप लगाया कि कई विपक्षी और दलित-विरोधी और जातिवादी नेता बीएसपी और सपा के गठबंधन से डरे हुए हैं और इसलिए कई तरह से साजिश कर रहे हैं.

बता दें कि मायावती ने जहां अपना 63वां जन्मदिन बहुत ही सामान्य तरीके से मनाया था, वहीं उनके समर्थकों ने कई जगहों पर इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया था. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party)के कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्मदिन (Mayawati Birthday)पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 63 किलो का केक ऑर्डर किया गया, लेकिन समर्थकों ने उसे बर्बाद कर दिया.

#WATCH: People loot cake during an event in Amroha, on Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati's 63rd birthday today. pic.twitter.com/8Q4bDWdr66