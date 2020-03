BJP नेता व एक्ट्रेस जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर की एक अदालत ने 2019 के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है. इसकी अगली सुनवाई 20 अप्रैल को है. सुनवाई के दौरान जयाप्रदा गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया. बताते चले कि लोकसभा चुनाव में रामपुर संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी जयाप्रदा थीं. उसी दौरान उनपर आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज हुआ था.

A non bailable warrant has been issued by a Rampur court against veteran actor and BJP leader Jaya Prada in a violation of model code of conduct case of 2019. Next hearing is on April 20. (file pic) pic.twitter.com/CA3xesRwlU