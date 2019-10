योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बोलीं कमलेश तिवारी की मां- 'उम्मीद के मुताबिक नहीं थे CM के हावभाव', जरूरत पड़ी तो...

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने हाल में मारे गए हिन्‍दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) के परिजनों से रविवार को मुलाकात की. कमलेश तिवारी की मां ने इस मुलाकात पर असंतोष जताया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्‍यमंत्री ने अपने आवास पर कमलेश तिवारी की मां कुसुमा, पत्‍नी किरण और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों से मुलाकात की. इस दौरान उन्‍होंने पीड़ित परिवार को पूरी मदद का आश्‍वासन देते हुए कहा कि सरकार इस गंभीर मामले की गहराई से जांच कर रही है और इसके दोषी लोगों को कतई बख्‍शा नहीं जाएगा. हालांकि, तिवारी की मां कुसुमा ने इस मुलाकात पर असंतोष जताते हुए कहा कि पुलिस के दबाव की वजह से उन्हें मजबूरन मुख्यमंत्री से मिलने जाना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के हावभाव उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं थे.

Kiran Tiwari, wife of Kamlesh Tiwari, after meeting UP CM Yogi Adityanath, in Lucknow: He (UP CM) assured us that justice will be done. We demanded capital punishment for the murderers. He assured us that they will be punished. #KamleshTiwariMurderpic.twitter.com/cxJHdpXiie