यमुना एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: लखनऊ से दिल्ली जा रही अवध एक्सप्रेस बस नाले में गिरी, 29 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के आगरा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया. लखनऊ से दिल्ली जा रही अवध डिपो की जनरथ एक्सप्रेस रोडवेज बस झरना नाला में गई. हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा दो दर्जन लोग जख्मी हो गए. बस रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट गहरे नाले में जा गिरी. हादसे के वक्त बस में 44 लोग सवार थे. हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. वहीं स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासनिक टीम ने सभी शवों को बाहर निकाला. जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. हादसे की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसे के पीछे क्या वजह है.

उत्तर प्रदेश रोडवेज ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देना का ऐलान किया है.

यूपी सीएम ऑफिस के टि्वटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है, 'योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा में हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया व घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं. उन्होंने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.'

यूपी पुलिस ने टि्वटर पर लिखा है, 'यमुना एक्सप्रेस-वे पर, इटावा से दिल्ली जा रही अवध डिपो की जनरथ एक्सप्रेस रोडवेज बस सं. यूपी 33 एटी 5877 अनियंत्रित होकर ग्राम कुबेरपुर के पास झरना नाला में गिर जाने से पानी के अन्दर आधी डूब गयी. 27 शव निकाले गये तथा करीब 15-16 लोगों घायल अवस्था में निकाल कर अस्पताल भेजा गया है.'

DGP UP OP singh has directed to carry out relief & rescue work in full swing and is supervising it personally. All senior officers present at the spot.

Our condolences to the bereaved family members & prayers for the departed soul. We also wish a speedy recovery to the injured. https://t.co/RaGZb3e3Z6