अमित शाह, सीएम योगी के बाद अब पीएम मोदी भी लगाएंगे संगम में डूबकी, 19 फरवरी को जा सकते हैं कुंभ

प्रयागराज में चल रहे कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को कुंभ में स्नान करने जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिमा के अवसर पर संगम स्नान के लिए कुंभ का दौरा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कुंभ दौरा लगभग तय हो चुका है.

सीएम योगी ने कहा कि इस देश का हर श्रद्धालू प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता है जिनके मार्गदर्शन के कारण कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. वही थे, जिन्होंने कुंभ की शुरुआत 'अखाड़ों' की 'गंगा पूजा' से की थी और हो सकता है कि वह यहां एक और कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं.

UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya: Prime Minister may visit Kumbh on 19 February on 'Poornima' for 'Sangam Snan', it's almost finalised. pic.twitter.com/LfsYtUakNM