घुटनों के बल बैठकर पुलिस अधिकारी ने लिया योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तैनात एक पुलिस अधिकारी की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है. इन तस्वीरों में से एक में यह पुलिस अधिकारी सीएम योगी जो कि गोरखनाथ मंदिर के मंहत भी, के सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े हुये है. वहीं दूसरी तस्वीर में सीएम योगी पुलिस अधिकारी के माथे पर तिलक लगा रहे हैं. इस अधिकारी का नाम प्रवीण कुमार सिंह है जिन्होंने खुद भी फेसबुक पर यह तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में प्रवीण कुमार सिंह, सीएम योगी को माला पहना रहे हैं. आपको बता दें कि प्रवीण कुमार इस समय गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में सर्किल ऑफिसर हैं और उनके जिम्मे कई पुलिल स्टेशन हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुये प्रवीण कुमार सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि वह गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम से नहीं गोरखनाथ मंदिर के महंत से आशीर्वाद ले रहे हैं. साथ ही फोटो के साथ लिखा है 'फिलिंग ब्लिस्ड'.

