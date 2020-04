यूपी में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर फिर हमला, IPS अधिकारी भी घायल

UP Coronavirus Updates: कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) जारी है. देश के कई हिस्सों से लोगों के इस लॉकडाउन का पालन नहीं करने की खबरें आती रहती हैं. कई इलाकों में तो प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ रही है ताकि लोग अपने घरों में ही रहें. ऐसे में लाकडाउन का कड़ाई से पालन कराने जा रही पुलिस टीमों पर हमले की भी कई खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में ज्यादा आ रहे हैं. ताजा मामला बरेली का है जहां के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के करमपुर चौधरी गांव में लॉकडाउन का पालन करवाने की कोश‍िश कर रहे दो पुलिसवालों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. बाद में करीब 200 लोगों की भीड़ ने थाने में जमकर हंगामा काटा. बरेली के एसपी रवींद्र कुमार ने यह जानकारी दी. हमले में एक आईपीएस अधिकारी भी घायल हो गये. पुलिस पर हमले की सूचना पर एसपी (नगर) भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा. इस दौरान आईपीएस अभिषेक वर्मा और अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिन्हे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है.

IPS Abhishek Verma & some other police personnel have sustained injuries in the attack. We have taken some people into custody & booked them under Section 144 of CrPC, relevant sections of IPC: Bereilly City SP Ravindra Kumar https://t.co/PS0eEd67Xg