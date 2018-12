पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के VC छात्रों से बोले- झगड़ा हो जाए तो रोते हुए मत आना, कत्ल कर देना, बाद में हम देख लेंगे

जौनपुर की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजा राम यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह छात्रों को विवादास्पद सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं. वाइस चांसलर यादव छात्रों को सलाह देते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो उसका कत्ल कर देना, बाकि बाद में हम देख लेंगे. उन्होंने गाजीपुर में एक समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए यह कहा.

न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि यादव कर रहे हैं, 'अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो मेरे पास रोते हुए कभी मत आना. एक बात बता देता हूं. अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके आना. बस चले तो कत्ल कर देना, बाद में हम देख लेंगे.'

#WATCH Purvanchal University Vice-Chancellor Raja Ram Yadav at a seminar in the University in Ghazipur: If you're a student of this University, never come crying to me. If you ever get into a fight, beat them, if possible murder them, we'll take care of it later. (29.12.18) pic.twitter.com/omFqXN55z9