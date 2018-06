यूपी के आगरा में सरकारी लापरवाही का एक मामला सामने आया है जहां एक मरे हुए कुत्‍ते की लाश के ऊपर सड़क बना दी गई. यह मामला ताजमहल से कुछ दूर स्थित सैयद चौराहे का है. इस बात की जानकारी जब आसपास के लोगों को मिली तो तो उन्‍होंने विरोध दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने सड़क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया और सड़क तोड़कर कुत्‍ते की लाश को निकाला गया.बताया जा रहा है कि आगरा-फतेहाबाद रोड पर सड़क बनाने का काम चल रहा था. सोमवार को सड़क किनारे एक कुत्‍ते का शव पड़ा हुआ था लेकिन सड़क बनाने वाली आरपी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कंपनी के कर्मचारियों ने कुत्‍ते की लाश पर गर्म डाबर के नीचे दबा दिया और फिर सड़क निर्माण कर दिया. इसके बाद वहां के लोगों ने इस घटना का विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

Road construction company RP Infraventure Pvt. Ltd. constructed part of Fatehpur road over a dead dog in Agra. The dog's body was removed after police complaint was filed,PWD has also sent a notice to the company pic.twitter.com/rivppo9ZxD