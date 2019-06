रेप की सजा काट रहे बीजेपी MLA कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने जेल पहुंचे साक्षी महाराज, कहा शुक्रिया...

यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज (Sakshi Maharaj) ने रेप की सजा काट रहे बीजेपी विधायक से जेल में मुलाकात की. वह बुधवार को सीतापुर जेल पहुंचे और उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद साक्षी महाराज ने कहा कि कुलदीप यहां लंबे समय से बंद है, मैं यहां उनसे मिलने और चुनाव बाद उनका शुक्रिया अदा करने आया था. बता दें कि साक्षी महाराज उन्नाव से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं. यूपी के उन्नाव में नाबालिग से रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि आरोपी विधायक की हिरासत नहीं गिरफ्तारी करो. पीड़ित लड़की के बार-बार गुहार लगाने के बावजूद विधायक आज़ाद घूम रहा था. कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ही आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया गया था.

Sitapur: BJP MP from Unnao, Sakshi Maharaj visited rape case accused BJP MLA Kuldeep Singh Sengar at Sitapur Jail, today. Sakshi Maharaj says, "He has been lodged here for a long time, I came to meet him, to thank him after the elections." pic.twitter.com/BSISpqgUF0