योगी सरकार के दावों पर उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस महासचिव (पूर्वी उत्तर प्रदेश) प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दो साल पूरे होने के बारे में उत्‍तर प्रदेश के भदोही में कहा कि "रिपोर्ट कार्ड, प्रचार - सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिखता... मैं रोज़ाना लोगों से मिल रही हूं, सभी लोग तकलीफ में हैं. प्रियंका गांधी अभी प्रयागराज से वाराणसी की यात्रा पर है. इस दौरान वह जगह-जगह रुक रही हैं और स्‍थानीय लोगों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं.

उधर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश की जनता को भाजपा सरकार के दो साल संकट के सौ साल लग रहे हैं. उन्‍होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में 'ठोकीदार' से त्रस्‍त जनता को कोई राहत नहीं है. इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने उपलक्ष्‍य में मीडिया से बात की और दो वर्षों में प्रदेश में किए गए अपने कामकाज का लेखाजोखा सामने रखा. योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि बीते दो वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुए. प्रदेश में निवेश बढ़ा है. उन्होंने कहा कि 1990 के बाद सपा को चार बार और बीएसपी को तीन बार प्रदेश का कामकाज चलाने का मौका मिला. सात बार के सपा-बसपा के शासन काल में प्रदेश में व्यापक अराजकता का एक दौर शुरू हो गया था.

