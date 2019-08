समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर बीजेपी में हुए शामिल 

समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए. दोनों ने दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर सुरेंद्र नागर ने कहा कि जिस तरह से धारा 370 हटाया गया मैं उससे प्रेरणा लेकर बीजेपी में शामिल हो रहा हूं. मुझे बीजेपी के नेतृत्व में विश्वास है. वहीं, संजय सेठ ने पार्टी की सदस्यता लेते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी और अमित शाह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में शामिल किया. मैं मोदी जी की नीतियों का समर्थक हूं. बता दें कि एक ओर जहां केंद्र सरकार राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने का ऐलान करने जा रही थी तो दूसरी ओर से दो सांसद विपक्ष को झटका देने की तैयारी में थे. राज्यसभा में सोमवार को समाजवादी पार्टी के सुरेन्द्र सिंह नागर, संजय सेठ और कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता के इस्तीफे की घोषणा की गयी. राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने नागर, सेठ और कालिता के इस्तीफे के बारे में सदन को जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इन सदस्यों ने दो अगस्त को अपने अपने इस्तीफे दिये जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है. राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे सुरेंद्र सिंह नागर का कार्यकाल चार जुलाई 2022 तक था. संजय सेठ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे. राज्यसभा में उनका कार्यकाल भी 2022 तक था.

Delhi: Samajwadi Party MPs Sanjay Seth and Surendra Singh Nagar who resigned from Rajya Sabha recently, join BJP in the presence of senior party leader Bhupendra Yadav pic.twitter.com/2G362W0vOq