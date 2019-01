यूपी में NDA के सहयोगी का BJP से 'आर-पार' का ऐलान: अगर मोदी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, तो लड़ेंगे 80 सीटों पर चुनाव

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) की तैयारियों में व्यस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी की राह इस बार उतनी आसान होती नहीं दिख रही है. बसपा-सपा गठबंधन के बाद बीजेपी के सामने एक और सिरदर्दी है. योगी सरकार में मंत्री और एनडीए में सहयोगी पार्टी SBSP के मुखिया ओम प्रकाश राजभर (OP Rajbhar) ने बीजेपी के खिलाफ बगावत तेज कर दी है. यूपी की सियासत में बीजेपी के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मोदी सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वह सूबे की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे.

लोकसभा चुनाव से पहले एक और पार्टी ने BJP को दी NDA छोड़ने की धमकी, कहा- अल्टीमेटम के 12 दिन बीत चुके हैं

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि 'BJP ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण में वर्गों को लागू करने का वादा किया था... चुनाव में 80 दिन रह गए हैं, आप कब करेंगे.? अगर आप अपना वादा पूरा नहीं करते, तो हम सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे, और हम 25 फरवरी को प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे."

SBSP President OP Rajbhar: BJP had promised to implement divisions under 27% reservation for backward classes. 80 days are left till elections, when will you do it? If you don't keep your promise we'll contest on all 80 seats, we'll release candidates list on 25 February. pic.twitter.com/mnnlXFzwMK