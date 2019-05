अमेठी: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी शख्स की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीती रात नवनिर्वाचित सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के करीबी माने जाने वाले बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह (Surendra Singh) की अज्ञात बमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा गया है. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. घटना की जांच जारी है. इस घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दया राम ने रविवार को बताया कि बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह (Surendra Singh) को शनिवार रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गयी.

