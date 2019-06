यूपी: सेना के दो जवानों को भीड़ ने बेरहमी के साथ लाठी-डंडों से पीटा, VIDEO आया सामने

उत्तर प्रदेश के बागपत में सेना के दो जवानों को भीड़ द्वारा पीटे जाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. सेना के ये जवान शनिवार को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे , जहां इनकी स्टाफ से कुछ बात पर बहस हो गई इसके बाद रेस्टोरेंट के स्टाफ ने कुछ लोगों के साथ मिलकर दोनों जवानों को बीच सड़क पर बुरी तरह पीट दिया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दो व्यक्तियों को कुछ लोग बुरी लाठियों और लात-घूसों से पीटते हुए देखे जा सकते हैं.

वीडियो में हरा कुर्ता पहने एक जवान अमित भीड़ में से एक आदमी को जमीन पर गिराकर पलटकर मारने की भी कोशिश करता है लेकिन भीड़ में से एक आदमी आकर उसे डंडे से पीटने लगता है. अमित इस बीच बुरी तरह लहुलुहान हो जाते हैं. अमित और एक अन्य जवान को जब ये लोग मार रहे थे तो भीड़ तमाशा बनकर देखती रही और कोई बीच-बचाव करने के लिए आगे नहीं आया.

सीओ रामानंद कुशवाहा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'आर्मी के दो जवान एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। इसी दौरान उनकी एक शख्स के साथ बहस हो गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट स्टाफ भी बीच में आ गया और लड़ाई होने लगी. पूरे मामले में केस दर्ज कर रेस्टोरेंट के 7-8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच की जा रही है.'

Ramnand Kushwaha,CO: Two Army jawans were having lunch at a restaurant when they had an argument with a person, then the restaurant staff got involved and a fight broke out. Case registered and 7-8 restaurant employees have been arrested, further probe underway. #Baghpatpic.twitter.com/O3H3SmL6UV