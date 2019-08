सोनभद्र नरसंहार मामले पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, DM, SP हटाए गए, कइयों के खिलाफ मुकदमें दर्ज

सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ी कार्रवाई की है. योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक (SP) सलमान जफर ताज को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं. बता दें कि पिछले महीने सोनभद्र में ज़मीन को लेकर हुए नरसंहार में 10 आदिवासी मारे गए थे. नरसंहार का मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान अब पुलिस की गिरफ़्त में है, वहीं जांच में पाया गया है कि स्थानीय पुलिस थाने ने गोलीबारी की सूचना मिलने

के बाद भी जानबूझकर देरी की. एस रामलिंगम अब सोनभद्र के नए डीएम होंगे, जबकि प्रभाकर चौधरी को नया एसपी बनाया गया है.

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोनभद्र मामले में राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव और वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित अलग-अलग समितियों की कल मिली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए सोनभद्र के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक सलमान जफर ताज पाटिल को हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 17 दिसंबर 1955 को इस जमीन को आदर्श कृषि सहकारी समिति के नाम गलत तरीके से अंतरित करने का आदेश पारित करने वाले तत्कालीन तहसीलदार कृष्ण मालवीय, अगर जीवित हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.

UP CM Yogi Adityanath on Sonbhadra incident: Action has also been taken against 8 gazetted and 7 non-gazetted officers. A Special Investigation Team (SIT) will also be formed in the case. https://t.co/KwCpfNiNIc