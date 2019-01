सपा में उठी BSP के साथ गठबंधन के खिलाफ आवाज, MLA बोले- हमारे अध्यक्ष जब तक घुटने टेकते रहेंगे, तब तक चलेगा गठबंधन

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election)को लेकर हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन (BSP-SP Alliance) के खिलाफ सपा से ही आवाज उठने लगी है.समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party)के ही एक विधायक ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तब तक चल रहा है कि जब तक अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), मायावती की बात मान रहे हैं. उत्तर प्रदेश के सिरसागंज (Sirsaganj)से सपा विधायक हरिओम यादव ने यह बयान दिया है. बता दें, अखिलेश यादव और मायावती (Mayawati) ने शनिवार को ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा-बसपा गठबंधन का ऐलान किया था.

विधायक हरिओम यादव ने कहा, 'सपा-बसपा गठबंधन फिरोजाबाद में काम नहीं करेगा. यह यहां कामयाब नहीं होगा. यह गठबंधन तब तक चल रहा है, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष (अखिलेश यादव) बहनजी (मायावती) की हां में हां मिलाते रहेंगे और घुटने टेकते रहेंगे.'

सपा-बसपा गठबंधनः 'चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर', तो अब बदल जाएंगे चुनावी नारों के सुर

SP MLA Hariom Yadav on SP-BSP alliance, yesterday: SP-BSP alliance will not work in Firozabad. It won't be successful here. Yeh gathbandhan tabhi tak chal sakta hai jab tak humare rashtriya adhyakshji Behenji ki haan mein haan milate rahenge aur ghutne tekte rahenge. pic.twitter.com/cvLLfagJcC