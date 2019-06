सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती

सपा (SP) संरक्षक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है. मुलायम सिंह यादव को हाई शुगर की समस्या से चलते भर्ती किया गया है. हालांकि अब उनकी सभी रिपोर्ट नॉरमल है.

Lucknow: SP leader Mulayam Singh Yadav was admitted to Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences due to high levels of blood sugar, today. All his reports are normal. (File pic) pic.twitter.com/z0Hg2lpbTO