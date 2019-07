यूपी पुलिस ने सपा सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज किए तीन और एफआईआर, पढ़िए क्या है पूरा मामला....

रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. यूपी पुलिस ने अब आजम खान के खिलाफ तीन नए एफआईआर दर्ज किए हैं. पुलिस के अनुसार तीनों एफआईआर जमीन अतिक्रमण करने को लेकर दर्ज किए गए हैं. बता दें कि अभी तक आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ कुल 23 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. रामपुर के एसपी अजय पाल शर्मा ने बताया कि किसानों ने हमें शिकायत दी थी कि कुछ पुलिसवाले उन्हें डरा धमका कर उनकी जमीन अपने नाम करना चाहते हैं. पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

