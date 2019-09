कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले सपा के दो और कांग्रेस के एक विधायक हुए नजरबंद

कानपुर के शास्त्री पार्क में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले समाजवादीप पार्टी के दो विधायक अंताा बाजपेई, इरफान सोलंकी और कांग्रेस विधायक सोहेल अंसारी को उनके पार्टी कार्यकर्ताओं सहित हिरासत में लेकर घर में नजरबंद कर दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक अंता बाजपेई, विधायक इरफान सोलंकी, चंद्रेश सिंह पूर्व शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, राजबहादुर गिल महामंत्री प्रान्ती व्यापार मंडल, उजमा सोलंकी महिला मोर्चा सचिव सपा की गिरफ्तारी हुई है और लोगो को नजर बंद किया गया है. ये सभी बिजली वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे. वहीं प्रसपा के प्रदेश सचिव आशीष चौबे समेत कार्यकर्ताओ को भी को पुलिस ने नजरबंद किया है. प्रसपा के कार्यकर्ता हाथों में काले गुब्बारे लेकर कार्यक्रम स्थल जा रहे थे. कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हर प्रकाश और विधायक सोहेल अंसारी को भी नजरबंद किया गया है. इनको पुतला फूंकने के मामले में हिरासत में लिया गया है.

