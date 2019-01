अखिलेश-मायावती, और 'हट नॉटी कहीं का', देखें-यूपी के बीजेपी अध्यक्ष का विवादास्पद बयान

उत्तर प्रदेश केभारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने एक बार फिरसमाजवादी पार्टी (Samajwadi Party)और बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party)के गठबंधन पर निशाना साधा है. उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)और बसपा अध्यक्ष मायावती (Mayawati)का मजाक उड़ाया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक नौजवान ने पोस्ट कर दिया कि मायावती जी को अखिलेश जी शॉल पहना रहे हैं. नौजवान नीचे लिखता है कि (अखिलेश के मुंह से) ये वही शॉल है, जो गेस्ट हाउस में पिताजी ने उतारा था. तो वो भी नटखट स्वर में जवाब दे रही हैं... हट नॉटी कहीं का.'

बता दें, पांडेय ने पहले भी सपा-बसपा गठबंधन को 'गुनाहबंधन' करार देते हुए कहा था कि यह एक-दूसरे के गुनाहों को ढंकने, छिपाने और अपना अस्तित्व बचाने के लिए किया गया है. पाण्डेय ने कहा था, 'यह एक गुनाहबंधन है, जो एक-दूसरे के गुनाहों को ढंकने, छिपाने और अस्तित्व बचाने के लिए किया गया है.' उन्होंने कहा कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश को कुशासन, अपराध और भ्रष्टाचार में झोंकने वाले अवसरवादी दलों का गठबंधन है. उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने आज ही ईवीम पर सवाल उठा कर अपनी हार स्वीकार कर ली.

Correction: Mahendra Nath Pandey is the Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party Chief and not UP Minister as reported earlier. https://t.co/Hk25XzV8VH