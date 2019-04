UP Board Result 2019 Live Updates: 12:30 बजे आएगा रिजल्ट, इन वेबसाइट पर यूं कर पाएंगे चेक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) कुछ घंटों बाद यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी कर देगा. यूपी बोर्ड के 58 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. UP Board की परीक्षाओं का रिजल्ट बोर्ड (UP Board 10th Result 2019) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगा. स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर सबमिट करना रिजल्ट (UP Board 12th Result 2019) देख पाएंगे. स्टूडेंट्स डेस्कटॉप और मोबाइल पर अपना रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) देख पाएंगे. यूपी बोर्ड रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 12) एसएमएस कर भी आसानी से चेक किया जा सकता है. इस साल बोर्ड की परीक्षाएं लोकसभा चुनाव के चलते जल्दी आयोजित की गई थी. इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से 2 मार्च तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस बार करीब 32 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. बता दें कि अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई या आपको कम अंक मिले हैं तो आप पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए नियमों के अनुसार, एक विषय के पेपर का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, उम्मीदवारों को पहले 100 रुपये के बजाय 500 रुपये का भुगतान करना होगा.

