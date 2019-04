UP Board Result 2019 Live Updates: बस थोड़ी देर में शुरू होगी प्रेस कांफ्रेंस, यहां देख पाएंगे रिजल्ट

उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड थोड़ी देर बाद प्रेंस कांफ्रेंस कर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board 10th and 12th Result) जारी करेगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Class 10 Result) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट (UP Board Class 12 Result) चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी. यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी से शुरू हुई और 28 फरवरी को परीक्षा खत्म हुई. वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हुई और 2 मार्च 2019 को समाप्त हुई. इस साल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुल 58,06,922 छात्र उपस्थित हुए थे. इसमें से हाईस्कूल में 31,95,603 छात्रों ने थे, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए 26,11,319 थे. इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 8,354 परीक्षा केंद्र आयोजित किए गए थे. जिसमें 1,314 केंद्र संवेदनशील और 448 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र थे. यूपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए काफी सख्ती बरती थी और यही कारण है कि 6,52,881 छात्रों ने परीक्षा को बीच में छोड़ दिया. आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए दोनों ही कक्षाओं के किसी भी सब्जेक्ट में न्यूनतम 35 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए. यदि छात्र के नंबर इससे कम आते हैं तो उसे कंपार्टमेंट का पेपर देना होगा.

