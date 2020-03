VIDEO: बुजुर्ग की शुगर हुई डाउन तो UP पुलिस से लगाई मदद की गुहार, इंस्पेक्टर ने खुद पहुंच अपने हाथ से खिलाई मिठाई

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आर सी केसरवानी नाम एक के शख्स लखनऊ में अकेले रहते हैं. उनके बेटे और बहु अमेरिका में रहते हैं. वह शुगर के मरीज है. उन्हें लगा कि उनका शुगर कम हो रहा है तो उन्होंने बाहर नहीं जा पाने की वजह से मदद के खातिर पुलिस को फोन किया. उनका फोन आने के बाद पुलिस अधिकारी खुद वहां मिठाई लेकर पहुंचे. इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद अपने हाथ से उन्हें मिठाई खिलाई.

#WATCH Lucknow: Police deliver sweets to 83-year-old RC Kesarwani who had asked them for help as he was experiencing low sugar. Kesarwani lives alone as his son and daughter-in-law live in the United States of America. #CoronavirusLockdownpic.twitter.com/NDdj52dMXb