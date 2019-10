कमलेश तिवारी के परिजनों को सरकार की ओर से 15 लाख रुपये की मदद

हिन्दू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के पांच दिन बाद प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 15 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि उनकी पत्नी को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के अलावा सीतापुर में आवास की सुविधा प्रदान की गई. साथ ही गिरफ्तार हत्यारों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी सुनवाई व साजिश में शामिल अभियुक्तों के विरुद्घ प्रभावी अभियोजन किए जाने को भी कहा है. उल्लेखनीय है कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनके परिवार ने सरकार के सामने नौ मांगे रखी थीं। उन्हीं के तहत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद जारी की गई है.

District Magistrate of Sitapur, Akhilesh Tiwari hands over a cheque of Rs 15 lakhs to #KamleshTiwari's wife. CM Yogi Adityanath had announced immediate financial assistance of Rs 15 lakhs for #KamleshTiwari's wife and a house for the family in Mahmudabad (Sitapur). pic.twitter.com/AFr4RgDXVc