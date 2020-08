यूपी : आजमगढ़ में ग्राम प्रधान की हत्या के बाद भड़की हिंसा, कई वाहनों समेत पुलिस चौकी में आगजनी

आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र के बांसगांव ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्यारों ने 42 वर्षीय प्रधान को घर से बुलाकर गोलियां मारी. बाद में हत्यारों ने खुद घर जाकर घटना की सूचना भी दी. घटना की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने क्षेत्र में हिंसा फैलाई. ग्रामीणों ने कई गाड़ियों और पुलिस चौकी में आगजनी की. मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों सहित कई थानों की फोर्स तैनात है. फिलहाल अभी मौके पर शांति कायम है. हालात को देखते हुए क्षेत्र में पीएसी जवानों की तैनाती कर दी गई है.

CM Yogi Adityanath has announced Rs 5 lakhs each for the kin of the village head & a child who were killed by assailants at a village in Tarvan Police Station area of Azamgarh district. He has directed to registered a case under Gangster Act & NSA agains the accused. pic.twitter.com/6pn41ko9Xk