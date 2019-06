सरकारी कर्मचारी से जूते पहनते कैमरे में कैद हुए यूपी के मंत्री, फिर सुनाई 'भगवान राम और भरत' की कहानी

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण एक सरकारी कर्मचारी से जूते पहनते हुए कैमरे में कैद हो गए. यूपी के शाहजहांपुर में शुक्रवार को योग दिवस पर आयोजित एक समारोह का एक वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने जारी किया है. वीडियो में लक्ष्मी नारायण को एक सरकारी कर्मचारी द्वारा जूते पहनाते हुए साफ देखा जा सकता है. जो कर्मचारी मंत्री को जूते पहना रहा है, वह शख्स भी स्पॉर्ट्स ड्रेस पहने हुए है. वहीं मंत्री ने पास में खड़े दो लोगों के हाथ पकड़ रखे हैं और सरकारी कर्मचारी उन्हें जूते पहना रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा, 'अगर कोई भैया, भतीजा या परिवार का सदस्य हमें जूते पहना दे तो ये तो हमारा वो देश है, जहां भगवान राम के खड़ाऊ रख कर भरतजी ने 14 साल राज किया था. आपको तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए.'

#WATCH: UP Minister Laxmi Narayan gets his shoelace tied by a government employee at a yoga event in Shahjahanpur, yesterday. pic.twitter.com/QbVxiQM7bI