UP: बेटे ने 100 बार क्राइम सीरियल देखकर पिता को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने ऐसे उठाया वारदात से पर्दा

मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र में करीब 5 माह पूर्व एक व्यक्ति की अधजली लाश मिली थी. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी. अब इस बात का खुलासा हुआ है कि मृतक की हत्या उसके बेटे ने ही की थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या की योजना बनाने के लिए आरोपी ने 100 बार एक क्राइम सीरियल देखा और योजनाबद्ध तरीके से मर्डर की प्लानिंग की ताकि उसे पकड़ा नहीं जा सके. हत्या की वारदात मई महीने में घटित हुई थी. आरोपी 11वीं का छात्र है.

Mathura: A minor boy allegedly killed his father in May 2020 & disposed off his body after watching a crime serial.



"Minor watched crime-related videos of a crime serial atleast 100 times on his mobile & strangulated victim in a planned way," says SP Mathura City Uday S Mishra pic.twitter.com/CPS8OeIr7B