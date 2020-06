97 साल के बुजुर्ग ने दी Covid-19 को मात, 12 दिनों के इलाज के बाद स्वस्थ होकर लौटे घर

देशभर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच आगरा से एक सुखद खबर आई है. 97 साल के बुजुर्ग ने खतरनाक कोरोना वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की है. गुरुवार को स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामले आशा की किरण की तरह होते हैं. 1923 में जन्में बुजुर्ग को बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया. वह अब तक के सबसे उम्रदराज भारतीय हैं जो कोविड-19 को हराने में कामयाब रहे हैं. आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा कि हमारे एतिहासिक शहर के लिए यह गर्व का विषय है.

#Agra#CovidUpdates

97 years old Mr Gupta a #Covid19 patient discharged hail & healthy from L-2 facility Nayati Agra ;He is a motivation to all of us & ray of hope to all #Covid19 patients especially of older age



Salute to #CoronaWarrior Mr Gupta

????????@UPGovt#AabharAgra ???? pic.twitter.com/iA3soEwfP7