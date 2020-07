उत्तर प्रदेश: गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का किया इस्तेमाल तो भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है. गुरुवार को जारी नए आदेशों के अनुसार दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल (Phone Use While Driving) करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. जून में इस आदेश को पारित किया गया था जिसकी अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई. इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं, पहली बार में पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि दूसरी बार में यह जुर्माना राशि तीन गुना बढ़कर 1500 हो जाएगी.

A penalty of Rs 10,000 to be imposed on people using mobile phones while driving. Notification issued by the State Transport Department on July 30, Thursday after #UttarPradesh govt passed this mandate in June. pic.twitter.com/tkqdGFLJfN