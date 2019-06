प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से पूछा- 'क्या अपराधियों के सामने कर दिया सरेंडर?' तो यूपी पुलिस ने दिया ये जवाब

उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को राज्य की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा. प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा, ''पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम मनमानी करते घूम रहे हैं. एक के बाद एक अपराधिक घटनाएं हो रही हैं. मगर प्रदेश की भाजपा सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है.''

