यूपी पुलिस के SHO ने महिला के सामने की अश्लील हरकत, VIDEO सामने आते ही हुआ फरार

पुलिस के रवैये और शिकायत दर्ज करने से इंकार करने से परेशान होकर उसने अपने मोबाइल पुलिस अधिकारी की अश्लील हरकत को रिकॉर्ड कर लिया. महिला ने कहा, "मैं चाहती हूं कि वह अपनी गलती स्वीकार करे. जब उसने पहली बार ऐसा किया, तो मैं चुप रही. तीसरी बार उसने ऐसा किया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया."

उन्होंने कहा, "अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है, तो लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो."

एक वीडियो संदेश में देवरिया के एसपी श्रीपति मिश्रा ने कहा, "उनके (पुलिस अधिकारी) के खिलाफ एफाआईआर दर्ज की गई है जिसमें गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है. पुलिस अधिकारी पहले ही निलंबित है. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." सोशल मीडिया पर इस घटना के सामने आने के बाद लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया, 'यूपी के पुलिस स्टेशनों में ये क्या हो रहा है, पुलिसवाले अपने पर नियंत्रण खो चुके हैं. .या वे अपने गुस्सा बेकसूर जनता पर निकाल रहे हैं या महिलाओं के सामने शर्मनाक हरकत करके'

What is happening in UP Police stations the Cops r totally out of control the stress is driving them nuts they r either removing their anger in general public or shamefully being disrespectful to women nw in Deoria #UP stationofficer.(SO) of Bhatni policestation,Bhishm Pal Singh https://t.co/oVrmyzK3Ez