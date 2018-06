यूपी के हापुड़ के पिलखुआ में इसी हफ़्ते भीड़ ने एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. हैरानी की बात ये थी कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब इस घटना पर खेद जताया है और उन तीन पुलिसकर्मियों को ऑफ ड्यूटी कर दिया है जिनके सामने लोग पीड़ित को घसीटते हुए ले जा रहे थे. यूपी पुलिस का दावा है कि जो तस्वीर आई है वो पुलिस के तुरंत पहुंचने के बाद की है. एंबुलेंस नहीं होने की वजह से उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई. हालांकि पुलिस को मानवीय तरीके से काम करना चाहिए था.पुलिस ने बताया कि था पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के बझेड़ा खुर्द गांव में सोमवार शाम एक मामूली विवाद को लेकर कुछ ग्रामीणों ने दो लोगों को को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को गंभीर हालत में एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां कासिम नाम के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गयी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति समयुद्दीन का इलाज चल रहा है. पिलखुवा डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल की टक्कर के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके चलते आरोपियों ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की पिटाई कर दी थी.

2 persons were attacked by Cow Terrorists in Hapur, UP . Someone "claimed" that they were carrying cattle (Not slaughtering) and Cow Terrorists attacked them . One man Qasim (45yo), succumbed .