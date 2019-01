यूपी पुलिस की ट्रांसफर लिस्ट में उस अधिकारी का भी नाम जो अब इस दुनिया में ही नहीं

यूपी पुलिस (UP Police) अलग-अलग मामलों में बरती गई लापरवाही को लेकर बीते कुछ समय से चर्चाओं में रहा है. अब एक ऐसे ही मामले को लेकर यूपी पुलिस सुर्खियां बटोर रहा है. ताजा मामला यूपी पुलिस (UP Police) की ट्रांसफर लिस्ट से जुड़ा है. इस लिस्ट में यूपी पुलिस (UP Police) ने एक ऐसे डिप्टी एसपी का भी तबादला कर दिया है जिनका कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है. इस मामले के सामने आने के बाद यूपी पुलिस (UP Police) के डीजीपी ओपी सिंह ने माफी मांगी है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Name of a Deputy SP in UP Police Satya Narayan Singh who had passed away earlier was seen in the latest transfer list issued by Police. UP DGP OP Singh has apologized and assured action against those found guilty for the error. pic.twitter.com/pRyRO1jhgn