उत्तर प्रदेश के कोविड-19 अस्पताल में लापरवाही, वार्ड में झरने की तरह गिरने लगा बारिश का पानी, देखें VIDEO

एक तरफ कोराना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामले तो दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की कमी हमारे लिए Covid-19 की जंग को और मुश्किल बना रही है. उत्तर प्रदेश के बरेली (Bareilly) में एक कोविड अस्पताल का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में वार्ड के अंदर बारिश का पानी तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. हैरान करने वाली बात ये है कि यहां पर अस्पताल प्रशासन का एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा है. वहीं आस-पास मौजूद मरीज परेशान दिखाई दे रहे हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक यह वीडियो बरेली के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है.

Crazy visuals from a #COVID ward at a hospital in west UP's Bareilly . Rain water pours down from a hole in the ceiling as anxious patients look on ... this is a L2 hospital functioning out of a private medical college ... pic.twitter.com/GSWqwOAOlh