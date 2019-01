UP शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का PM को खत- सभी मदरसे करें बंद, फैलाई जा रही है ISIS की विचारधारा

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड (UP Shia Waqf Board) के चेयरमैन वसीम रिजवी (Waseem Rizvi)ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)को खत लिखकर देशभर के मदरसे बंद करने की बात कही है. रिजवी ने कहा कि मदरसों में छात्रों को निशाना बनाते हुए आंतकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) की विचारधारा को फैलाया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देशभर के आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा के समर्थक हो जाएंगे. पीएम को लिखे खत में रिजवी ने कहा है, 'पूरी दुनिया में देखा गया है कि कोई भी मिशन चलाने के लिए बच्चों को निशाना बनाया जाता है और इस वक्त आईएसआईएस एक खतरनाक आतंकी संगठन है, जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में पकड़ बना रहा है.'

खत में कहा गया है, 'कश्मीर में बड़ी तादाद में आईएसआईएस के समर्थक खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं. बड़े पैमाने पर मदरसों में इस्लामिक तालीम लेने वाले बच्चों को आर्थिक मदद पहुंचा कर इस्लामिक शिक्षा के नाम पर उन्हें दूसरे धर्मों से काटा जा रहा है और सामान्य शिक्षा से दूर किया जा रहा है.'

UP Shia Waqf Board Chairman Waseem Rizvi writes to Prime Minister Narendra Modi asking him to shut madrasas across the country as ISIS ideology is being promoted there to influence the students. (pic 1- File pic of Wasim Rizvi) pic.twitter.com/uAyL1cVGxJ