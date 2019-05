उन्नाव: सड़क हादसे का शिकार हुई STF अधिकारियों की कार, ड्राईवर की मौत, 5 घायल

लखनऊ से कानपुर जा रही स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों की गाड़ी एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई. गाड़ी में सवार सभी 5 अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए जबकि हेड कांस्टेबल ड्राईवर की मौके पर ही मौत हो गई. ड्राईवर का नाम अवनींद्र वाजपेयी बताया गया है. सभी घायल अधिकारियों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. समाचार एजेंसी के मुताबिक ये हादसा कानपुर-लखनऊ के बीच पड़ने वाले उन्नाव कस्बे के करीब हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

Unnao: Special Task Force (STF) team travelling from Lucknow to Kanpur for operational purpose met with an accident yesterday. Driver Avneendra Vajpayee died, while five others received critical injuries. Injured are undergoing treatment at hospital pic.twitter.com/Kg3YAIYTSJ