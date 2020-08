VIDEO : यूपी में मास्क नहीं लगाने वालों पर टूटा उप जिलाधिकारी का 'कहर', लाठी से की पिटाई

यह मामला बालिया जिले के बेल्थरा रोड तहसील का है. जहां उप जिलाधिकारी पुलिस के साथ मिलकर तहसील परिसर में मास्क की चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान, उन्होंने मास्क न लगाने पर लोगों की जमकर पुलिस के साथ लाठी से पिटाई भी की. यही नहीं एक दुकानदार जो अपने मुंह पर मास्क की जगह रुमाल लगाया हुआ था. उसे भी नहीं बख्शा गया. उपजिलाधिकारी और पुलिस ने उसको लाठियों से इतना पीटा की उसका हाथ ही फट गया और हाथ से खून तक निकलने लगा.

#WATCH: Ballia SDM Ashok Chaudhary and Police personnel beat up people while carrying out a drive in Belthara Road to check if people are wearing masks and observing social distancing. #COVID19pic.twitter.com/1zKfKfGOh5