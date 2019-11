सब्जी बेचने मंडी पहुंचा था किसान, अधिकारी ने सरकारी गाड़ी से कुचल डाली सारी सब्जी, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक किसान की सब्जी पर सरकारी कार चलाई जा रही है. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो के बाद इसकी काफी निंदा की जा रही है. घटना दिल्ली से 73 किलोमीटर दूर हापुड़ की है, जहां पर एक किसान अपनी सब्जी बेचने के लिए मार्केट में आया था. वह कथित तौर पर बिना मंजूरी के चादर बिछाकर सब्जी बेच रहा था. मोबाइल फोन से शूट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है, गाड़ी को किसान की सब्जी पर चढ़ा दिया जाता है. इसके बाद उसे आगे-पीछे करके पूरी सब्जी कुचल दी गई.

अधिकारी वहीं पास में खड़े हैं, इसके बाद वहां दूसरे लोग अपनी सब्जी हटाते हुए दिख रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए शनिवार को औचक निरक्षण पर पहुंचे थे.

This footage is from a @UPGovt sabzi mandi in #Hapur. A top official of the mandi went on a anti encroachment drive today. His driver seen in the footage using official vehicle to crush vegetables that a poor farmer was selling inside the mandi .... pic.twitter.com/OM8mnf0DgB