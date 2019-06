यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने महिला डॉक्टर को कैमरे पर दी पीटने की धमकी, देखें वीडियो

मेरठ के जिला अस्पताल में डॉक्टर किरण सिंह को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह पीटने की धमकी दी है. सुषमा एक मरीज के रिश्तेदार की शिकायत पर किरण से मिलने पहुंची थीं. मरीज के रिश्तेदार ने सुषमा से शिकायत की थी कि डॉक्टर किरण ने बिना जानकारी दिए उनकी महिला मरीज का सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया. इसके बाद सुषमा ने डॉक्टर किरण को धमकाया और उन्हें पीटने की धमकी भी दी. सुषमा सिंह का डॉक्टर को धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सुषमा बिना किसी झिझक के कैमरे पर महिला डॉक्टर को बदतमीज और वाहियाद तक कह देती हैं और उनसे ऊंची आवाज में बात न करने के लिए धमकाती भी हैं. इतना ही नहीं सुषमा डॉक्टर किरण की बर्गास्तगी का लेटर बनाने के लिए संबंधित अधिकारी को तलब करने तक के लिए कहती दिख रही हैं.

#WATCH Meerut: UP Women's Commission Dy Chairperson, Sushma Singh argues with a doctor at District Hospital, Kiran Singh&threatens that she'll be beaten, over complaint of a patient's relative who alleged they weren't duly informed of patient's caesarean section operation.(Jun 3) pic.twitter.com/7kEdPFJCp5