UPSSSC की 24 और 26 दिसंबर को होने वाली जूनियर असिस्टेंट व कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा टली, जानें- नई डेट 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की 24 दिसंबर को होने वाली जूनियर असिस्टेंट और 26 दिसंबर को होने वाली कंप्यूटर ऑपटेर की परीक्षा टाल दी गई है. अब दोनों परीक्षाएं जनवरी में होंगी. दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध-प्रदर्शन के चलते इंटरनेट बंद किया गया है. इस वजह से छात्रों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी. ऐसे में आयोग ने परीक्षा टालने का निर्णय लिया.

Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission has postponed its exam for Junior Assistants and Computer Operators scheduled for 24th December and 26th December. The new dates are 4th January and 10th January 2020, respectively.