UP By Election Results 2019: सपा को हुआ सबसे ज्यादा फायदा, देखें- सभी 11 सीटों के नतीजे उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव (Uttar Pradesh By Election Results 2019) में सबसे बड़ा लाभ सपा को हुआ, जिसने एक एक सीट भाजपा और बसपा से छीनी जबकि रामपुर सीट पर कब्जा बरकरार रखा. कुल 11 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे गुरूवार शाम को आ गये.