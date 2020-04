UP Coronavirus News: कोरोनावायरस के कहर के बीच गाजियाबाद से अच्छी खबर, 51 रिपोर्ट्स आईं निगेटिव, 3 जमाती समेत कई मेडिकल स्टाफ शामिल

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 483 मामले सामने आए हैं. जिनमें से 272 मामले तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से जुड़े हुए हैं. उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 46 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य के 15 जिलों के हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील कर दिया है. यहां पर लोगों की घर से निकलने पर मनाही. प्रशासन जरुरी चीजों की आपूर्ति कर रहा है. साथ ही इन जगहों की कड़ी निगरानी की जा रही है.

Total number of positive #COVID19 cases in Uttar Pradesh stands at 483 today, of which 272 cases are linked to Tablighi Jamaat event: State Health Department pic.twitter.com/4IA2MtHVIw