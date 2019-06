VIDEO: मेरठ के थाने में किन्नरों पर पुलिस ने जमकर बरसाईं लाठियां, जानें क्या है मामला...

उत्तर प्रदेश के मेरठ में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के दो पक्ष सोमवार को आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों ने लालकुर्ती क्षेत्र के फव्वारा चौक के पास एक घर में जमकर उत्पात मचाया. हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को दौड़ा दिया. उसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और वहां जबरदस्त हंगामा किया. पुलिस के समझाने पर भी जब वे नहीं माने तो पुलिस ने जमकर लाठियां भाजीं. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से मेरठ के थाना लाल कुर्ती में किन्नरों की पिटाई हो रही है. यह पिटाई खुद इंस्पेक्टर लाल कुर्ती करते भी दिख रहे हैं.

#WATCH: Transgenders lathi charged by police allegedly after they created ruckus in Lalkurti police station,Meerut today. SSP says,'things have come to the fore,transgenders misbehaved,but force was used to control them. If force used was more than required,probe to be conducted' pic.twitter.com/3Fq4gl8EoX