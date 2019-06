यूपी के शामली में एंबुलेंस नहीं मिली तो बीमार पत्नी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति

उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल से सटे शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला को उपचार तो मिल गया, लेकिन घर से अस्पताल जाने और आने के लिए उन्हें एंबुलेंस की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई. इसके चलते परिजन मरीज को ठेले से लेकर अस्पताल पहुंचे. शामली के मोहल्ला पंसारियां निवासी बॉबी की पत्नी अंजू (36) को पिछले कुछ समय पहले पैरालाइसिस हो गया था. बॉबी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि शुक्रवार को पत्नी की हालत खराब होने पर वह उसे ठेले में चारपाई समेत लेकर अस्पताल पहुंचा. वहां चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो पता चला कि चारपाई पर लेटे हुए उसकी कमर में घाव हो गए थे, जिससे उसे पीड़ा हो रही थी.

Shamli: A woman was carried to Dist hospital,Shamli on a cart today,her family alleges that they did not get ambulance from hospital. Family says "I called them up, they told me there is no one at hospital. Doctors made me go from one room to other&asked me to take her to Meerut" pic.twitter.com/UmdZo1eXhw