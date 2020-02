CM योगी आदित्यनाथ के मंत्री और विधायक बनेंगे हाईटेक, मिलेगा आईपैड!

उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को हाईटेक व पेपरलेस बनाने की कवाद में जुट गई है. इस बाबत सरकार की ओर से सभी मंत्रियों और विधायकों को आईपैड, टैबलेट देने की तैयारियां की जा रही हैं. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक के दौरान विधायकों व मंत्रियों को आईपैड, लैपटॉप और टैबलेट का अधिकतम प्रयोग करने की सलाह देते हुए कहा, 'प्रदेश सरकार का कामकाज जल्द ही कागज-रहित होगा. इसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के कामकाज से होगी. अगली मंत्रिमंडल की बैठक पूर्ण रूप से पेपरलेस होगी. इससे तेजी से काम होंगे और कागजी खानापूर्ति भी घटेगी.' सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों को संदेश और पत्र भी आईपैड के माध्यम से भेजे जाने की तैयारी है. इसके लिए बकायदा उन्हें आईपैड चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हें जल्द आईपैड दे सकती है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अपने 'दर्पण' डैशबोर्ड से सरकारी योजनाओं की प्रगति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पहले से ही कर रहे हैं. अब वे भाषण से ई-ऑफिस तक तकनीक का बढ़-चढ़कर उपयोग करते नजर आएंगे. मुख्यमंत्री के लिए नया डेस्कटॉप व आईपैड मंगा लिया गया है. वह अपने भाषणों के दौरान आईपैड का प्रयोग करते देखे जा रहे हैं.

