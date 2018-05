के रामनगर में एक मुस्‍ल‍िम लड़के को पुलिस इंस्‍पेक्‍टर गगनदीप सिंह द्वारा भीड़ के हाथों से बचाए जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में बीजेपी एमएलए राजकुमार ठुकराल ने कहा कि एक साजिश के तहत हिंदू सभ्‍यता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्‍होंने कहा कि पुलिस प्रशासन अगर नहीं जागा तो इसे बचाने के लिए हिंदू सेना को मजबूरन यह काम करना पड़ेगा. राजकुमार ठुकराल ने कहा, ''...मस्‍ज‍िद में हम नहीं जाते, मदरसे में हमको जाने का कोई अधिकार नहीं है तो वो लोग हिंदू सभ्‍यता को नष्‍ट करने के उद्देश्‍य से परसों वहां क्‍यों गए? कोई पूछने वाला नहीं है. यहां कानून नाम की कोई चीज नहीं है.

#WATCH "We don't go to mosques or madrasas because we don't have the right to go. Why did they go to temple with an intention to destroy Hindu Sabhyata?," says BJP MLA Rajkumar Thukral on Sub Inspector Gagandeep Singh rescuing a Muslim man from a mob in #Uttarakhand’s Ramnagar pic.twitter.com/5rTLwBUs3X