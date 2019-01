सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका: उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के 15 तरह के भत्ते किए खत्म

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले 15 तरह के भत्ते को खत्म कर दिया है. सरकार का यह फैसला 1 फरवरी 2019 से लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों को अब इन भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा. माना जा रहा है कि इस कदम से सरकारी कर्मचारियों खुश नहीं होंगे.

रेलवे ने नए साल पर अपने कुछ कर्मचारियों को दिया यह शानदार तोहफा

उत्तराखंड के वित्त सचिव अमित नेगी द्वारा जारी आदेश में यह फैसला लिया गया है. सरकार ने भत्ते समाप्त करने के आदेश वाले बयान भी जारी किए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने जो प्रति जारी की है, उसके मुताबिक सरकार ने यह फैसला वेतन समिति के तृतीय प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के आधार पर किया गया है. इसे आदेश को राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है.

बता दें कि राज्य सरकार ने जिन भत्तों को खत्म करने का निर्णय लिया है, उनमें स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, जेपीएफ पासबुक रखरखाव के लिए प्रोत्साहन भत्ता, स्नातोक्तर भत्ता, अवैध खनन निरोधक इकाई, एसटीए और सतर्कता कर्मियों को मिलने वाला भत्ता आदि शामिल है.

Dehradun: Uttarakhand Government scraps 15 allowances provided to government employees. The allowances will cease to exist with effect from 1 February 2019. pic.twitter.com/k1YWxte9UQ