उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्कूली बस खाई में गिरी, 9 बच्चों की मौत की खबर

उत्तराखंड के टिहरी जिले में लंबगांव के पास एक स्कूली वाहन के खड्ड में गिरने से उसमें सवार नौ बच्चों की मौत हो गई जबकि आठ अन्य घायल हो गये. राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) से मिली जानकारी के अनुसार, मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है. गंभीर रूप से घायल बच्चों को टिहरी जिला अस्पताल लाया जा रहा है.

Uttarakhand: 7 feared dead after a school bus, carrying 18 children, rolled down a gorge in Kangsali of Tehri Garhwal today. The injured are being taken to a hospital. pic.twitter.com/Gx3HsKsTLl

धारा 370 को हटाए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया बयान, कहा- मैं तो बस...

वहीं, उत्तराखंड में एक और सड़क हादसा हुआ है. मंगलवार को बद्रीनाथ हाईवे पर बस पर बड़ा पत्थर गिरने की वजह से करीब 5 यात्रियों की मौत हो गई है. घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंची और बचाव कार्य किया गया.

Uttarakhand: Five passengers died, several feared trapped when a boulder fell on their bus at Lambagad slide zone on Badrinath Highway today. Police team is present at the spot. Rescue operation is underway. More details awaited.